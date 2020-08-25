«Барселоне» предлагали 125+25 млн евро за Фати. Возможно, это был «МЮ»

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Полузащитник Анссумане Фати продолжит выступать за «Барселону».

Как сообщает Marca, несколько дней назад агент Жорже Мендеш, представляющий интересы игрока, переслал клубу предложение о трансфере Фати, предполагающее выплату каталонцам фиксированной суммы в 125 миллионов евро и еще 25 миллионов евро в качестве различных бонусов.

«Барселона» сразу ответила отказом, не начиная переговоров.

Название клуба, направившего предложение, не разглашается, однако предполагается, что это был «Манчестер Юнайтед».

Ранее уже сообщалось, что «МЮ» предлагал 150 млн евро за Фати, но «Барселона» отказала.

Сумма отступных за 17-летнего игрока составляет 400 миллионов евро.

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