«Барселоне» предлагали 125+25 млн евро за Фати. Возможно, это был «МЮ»

Полузащитник Анссумане Фати продолжит выступать за «Барселону».

Как сообщает Marca, несколько дней назад агент , представляющий интересы игрока, переслал клубу предложение о трансфере Фати, предполагающее выплату каталонцам фиксированной суммы в 125 миллионов евро и еще 25 миллионов евро в качестве различных бонусов.

сразу ответила отказом, не начиная переговоров.

Название клуба, направившего предложение, не разглашается, однако предполагается, что это был .

Ранее уже сообщалось, что «МЮ» предлагал 150 млн евро за Фати, но «Барселона» отказала.

Сумма отступных за 17-летнего игрока составляет 400 миллионов евро.