Гран-при России-2020. Видеотрансляция

На «Сочи Автодроме» стартовал Гран-при России – десятый этап чемпиона мира «Формулы-1».

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Гран-при России 2020. Ферстаппен – главный соперник Хэмилтона, «Феррари» поборется с Квятом за топ-10

Гран-при России

Сочи Автодром, Сочи

27 сентября 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

5. Даниэль Риккардо («Рено»)

6. Карлос Сайнс («Макларен»)

7. Эстебан Окон («Рено»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

10. Шарль Леклер («Феррари»)

11. Даниил Квят («Альфа Таури»)

12. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

13. Джордж Расселл («Уильямс»)

14. Себастьян Феттель («Феррари»)

15. Алекс Албон («Ред Булл»)*

16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)*

*Албон и Латифи потеряли по пять позиций на решетке после замены коробок передач

Феттель разбил машину в Сочи, чуть не прихватил Леклера и почти выбил Хэмилтона из квалификации. Льюиса спасла одна секунда!

В «Формуле-1» – новая вторая сила пелотона: «Рено». Правда, все благодаря пилотам: машина проваливается и в поворотах, и на прямых

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