«Милан» не проигрывает 17 матчей подряд – 13 побед и 4 ничьих

Во 2-м туре Серии А «Кротоне» проиграл «Милану» (0:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Голами отметились полузащитники Франк Кессиэ и Браим Диас.
Для «россонери» этот матч стал 17-м подряд без поражений. На их счету 13 побед и 4 ничьих на данном отрезке.
В последний раз команда Стефано Пиоли уступала еще в марте, до паузы из-за пандемии коронавируса, – «Дженоа» (1:2) в домашней игре Серии А.
В следующей игре «Милан» встретится с «Риу Аве» в Лиге Европы 1 октября.
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.00, «Эцио Шида»
- Голы:
- 0:1 – 45, пенальти Кессиэ, 0:2 – 50 Браим Диас.
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Кротоне –
Кордац, Марроне, Магальян, Големич, Педру Перейра (Реца, 72), Чигарини, Молина (Рисполи, 83), Дзанеллато (Эдуардо Энрике, 46), Жуниор Мессиас, Нванкво, Дрэгуш (Вулич, 72).
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Милан –
Доннарумма, Кьер, Калабрия, Тео, Габбия, Ребич (Коломбо, 58), Чалханоглу (Рафаэл Леау, 83), Кессиэ, Браим Диас (Крунич, 83), Салемакерс (Кастильехо, 63), Тонали (Беннасер, 63).
- Предупреждения:
- Марроне (45), Габбия (63), Тео (78), Рафаэл Леау (90).