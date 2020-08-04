«Милан» не проигрывает 17 матчей подряд – 13 побед и 4 ничьих

Во 2-м туре Серии А «Кротоне» проиграл «Милану» (0:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами отметились полузащитники Франк Кессиэ и Браим Диас.

Для «россонери» этот матч стал 17-м подряд без поражений. На их счету 13 побед и 4 ничьих на данном отрезке.

В последний раз команда Стефано Пиоли уступала еще в марте, до паузы из-за пандемии коронавируса, – «Дженоа» (1:2) в домашней игре Серии А.

В следующей игре «Милан» встретится с «Риу Аве» в Лиге Европы 1 октября.

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