«Милан» не проигрывает 17 матчей подряд – 13 побед и 4 ничьих

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Sports.ru Кротоне Франк Кессиэ Браим Диас Футбол

Во 2-м туре Серии А «Кротоне» проиграл «Милану» (0:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами отметились полузащитники Франк Кессиэ и Браим Диас.

Для «россонери» этот матч стал 17-м подряд без поражений. На их счету 13 побед и 4 ничьих на данном отрезке.

В последний раз команда Стефано Пиоли уступала еще в марте, до паузы из-за пандемии коронавируса, – «Дженоа» (1:2) в домашней игре Серии А.

В следующей игре «Милан» встретится с «Риу Аве» в Лиге Европы 1 октября.

Кротоне – Милан 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Эцио Шида»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45, пенальти Кессиэ, 0:2 – 50 Браим Диас.
КротонеКордац, Марроне, Магальян, Големич, Педру Перейра (Реца, 72), Чигарини, Молина (Рисполи, 83), Дзанеллато (Эдуардо Энрике, 46), Жуниор Мессиас, Нванкво, Дрэгуш (Вулич, 72).
МиланДоннарумма, Кьер, Калабрия, Тео, Габбия, Ребич (Коломбо, 58), Чалханоглу (Рафаэл Леау, 83), Кессиэ, Браим Диас (Крунич, 83), Салемакерс (Кастильехо, 63), Тонали (Беннасер, 63).
Предупреждения:
Марроне (45), Габбия (63), Тео (78), Рафаэл Леау (90).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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