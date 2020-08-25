🤯«Бавария» проиграла впервые с декабря 2019-го – «Хоффенхайму» (1:4) на выезде

Во 2-м туре Бундеслиги дома сенсационного обыграл (4:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Клуб из Мюнхена проиграл впервые за девять с половиной месяцев – с 7 декабря 2019 года. Тогда – «Боруссии» Менхенгладбах (1:2).

С тех пор «Бавария» не уступала 32 игры кряду – 30 побед и 2 ничьих. А в Бундеслиге команда и вовсе побеждала 14 раз подряд до сегодняшнего дня.

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