🤯«Бавария» проиграла впервые с декабря 2019-го – «Хоффенхайму» (1:4) на выезде

Теги Бавария бундеслига Германия Sports.ru Хоффенхайм Футбол

Во 2-м туре Бундеслиги «Хоффенхайм» дома сенсационного обыграл «Баварию» (4:1). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Клуб из Мюнхена проиграл впервые за девять с половиной месяцев – с 7 декабря 2019 года. Тогда – «Боруссии» Менхенгладбах (1:2).

С тех пор «Бавария» не уступала 32 игры кряду – 30 побед и 2 ничьих. А в Бундеслиге команда и вовсе побеждала 14 раз подряд до сегодняшнего дня.

Хоффенхайм – Бавария 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
27 сентября, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Бичакчич, 2:0 – 24 Даббур, 2:1 – 36 Киммих, 3:1 – 77 Крамарич, 4:1 – 90, пенальти Крамарич.
ХоффенхаймБауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич (Сков, 39), Акпогума, Гайгер (Бебу, 58), Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 59), Фогт, Крамарич, Даббур (Гриллич, 80).
БаварияНойер, Дэвис, Алаба, Павар (Горетцка, 57), Боатенг, Гнабри, Киммих, Мюллер, Толиссо (Мусиала, 72), Сане (Коман, 73), Зиркзее (Левандовски, 57).
Предупреждения:
Гайгер (21), Баумгартнер (28), Крамарич (45), Боатенг (90), Нойер (90).

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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