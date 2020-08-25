🤯«Бавария» проиграла впервые с декабря 2019-го – «Хоффенхайму» (1:4) на выезде

Во 2-м туре Бундеслиги «Хоффенхайм» дома сенсационного обыграл «Баварию» (4:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Клуб из Мюнхена проиграл впервые за девять с половиной месяцев – с 7 декабря 2019 года. Тогда – «Боруссии» Менхенгладбах (1:2).
С тех пор «Бавария» не уступала 32 игры кряду – 30 побед и 2 ничьих. А в Бундеслиге команда и вовсе побеждала 14 раз подряд до сегодняшнего дня.
- Дата проведения
- 27 сентября, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 16 Бичакчич, 2:0 – 24 Даббур, 2:1 – 36 Киммих, 3:1 – 77 Крамарич, 4:1 – 90, пенальти Крамарич.
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Хоффенхайм –
Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич (Сков, 39), Акпогума, Гайгер (Бебу, 58), Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 59), Фогт, Крамарич, Даббур (Гриллич, 80).
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Бавария –
Нойер, Дэвис, Алаба, Павар (Горетцка, 57), Боатенг, Гнабри, Киммих, Мюллер, Толиссо (Мусиала, 72), Сане (Коман, 73), Зиркзее (Левандовски, 57).
- Предупреждения:
- Гайгер (21), Баумгартнер (28), Крамарич (45), Боатенг (90), Нойер (90).