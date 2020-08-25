🐐Роналду забил 450 голов в топ-5 лиг. Это рекорд

Форвард оформил дубль в матче 2-го тура Серии А с «Ромой» (2:2).

Эти голы стали для португальца 449-м и 450-м в рамках топ-5 лиг. Это лучший показатель за всю историю.

Нападающий забил 84 гола за в Премьер-лиге, 311 голов за в и 55 голов за «Юве» в Серии А.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.