🐐Роналду забил 450 голов в топ-5 лиг. Это рекорд

Теги Рома Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига рекорды Футбол

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 2-го тура Серии А с «Ромой» (2:2).

Эти голы стали для португальца 449-м и 450-м в рамках топ-5 лиг. Это лучший показатель за всю историю.

Нападающий забил 84 гола за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, 311 голов за «Реал» в Ла Лиге и 55 голов за «Юве» в Серии А.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.

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