🐐Роналду забил 450 голов в топ-5 лиг. Это рекорд

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 2-го тура Серии А с «Ромой» (2:2).
Эти голы стали для португальца 449-м и 450-м в рамках топ-5 лиг. Это лучший показатель за всю историю.
Нападающий забил 84 гола за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, 311 голов за «Реал» в Ла Лиге и 55 голов за «Юве» в Серии А.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.
🔴SIAMO LIVE🔴— Juventus TV (@JuventusTV) September 27, 2020
Viviamo insieme il post #RomaJuve. Con noi Moreno #Torricelli ➡️ https://t.co/WFaP1KBxUW ⬅️ pic.twitter.com/im58UQIMl0