«Тоттенхэм» пропустил с пенальти на 97-й минуте от «Ньюкасла» (1:1) после игры рукой Дайера

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в матче 3-го тура АПЛ.
«Сороки» сравняли счет благодаря пенальти, забитому на 97-й минуте. После удара Энди Кэрролла головой мяч задел руку защитника «шпор» Эрика Дайера.
После консультации с ВАР судья Питер Бэнкс назначил 11-метровый удар, который реализовал Каллум Уилсон.
За три тура АПЛ команда Жозе Моуринью набрала 4 очка и идет на промежуточном 7-м месте. «Ньюкасл» имеет столько же баллов и занимает 9-ю позицию.
Фото: скриншот трансляции DAZN
- Дата проведения
- 27 сентября, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 25 Лукас Моура, 1:1 – 90, пенальти Уилсон.
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Тоттенхэм –
Льорис, Санчес, Доэрти, Дэвис, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 77), Лукас Моура (Ламела, 79), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Бергвейн, 46), Кейн.
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Ньюкасл –
Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Ласселс, Ритчи (Льюис, 69), Альмирон (Кэрролл, 77), Шелви, Хендрик (Мерфи, 74), Хэйден, Жоэлинтон, Уилсон.