«Тоттенхэм» пропустил с пенальти на 97-й минуте от «Ньюкасла» (1:1) после игры рукой Дайера

сыграл вничью с (1:1) в матче 3-го тура .

«Сороки» сравняли счет благодаря пенальти, забитому на 97-й минуте. После удара головой мяч задел руку защитника «шпор» .

После консультации с ВАР судья Питер Бэнкс назначил 11-метровый удар, который реализовал Каллум Уилсон.

За три тура АПЛ команда Жозе Моуринью набрала 4 очка и идет на промежуточном 7-м месте. «Ньюкасл» имеет столько же баллов и занимает 9-ю позицию.

Фото: скриншот трансляции DAZN