«Тоттенхэм» пропустил с пенальти на 97-й минуте от «Ньюкасла» (1:1) после игры рукой Дайера

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Энди Кэрролл Каллум Уилсон Питер Бэнкс Эрик Дайер видеоповторы Футбол

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в матче 3-го тура АПЛ.

«Сороки» сравняли счет благодаря пенальти, забитому на 97-й минуте. После удара Энди Кэрролла головой мяч задел руку защитника «шпор» Эрика Дайера.

После консультации с ВАР судья Питер Бэнкс назначил 11-метровый удар, который реализовал Каллум Уилсон.

За три тура АПЛ команда Жозе Моуринью набрала 4 очка и идет на промежуточном 7-м месте. «Ньюкасл» имеет столько же баллов и занимает 9-ю позицию.

Фото: скриншот трансляции DAZN

Тоттенхэм – Ньюкасл 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
27 сентября, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Лукас Моура, 1:1 – 90, пенальти Уилсон.
ТоттенхэмЛьорис, Санчес, Доэрти, Дэвис, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 77), Лукас Моура (Ламела, 79), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Бергвейн, 46), Кейн.
НьюкаслДарлоу, Фернандес, Манкильо, Ласселс, Ритчи (Льюис, 69), Альмирон (Кэрролл, 77), Шелви, Хендрик (Мерфи, 74), Хэйден, Жоэлинтон, Уилсон.
Предупреждения:
Шелви (44), Жоэлинтон (53), Льюис (82), Хэйден (90), Уинкс (90).

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