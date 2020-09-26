Гамбург (ATP). Рублев отыграл у Циципаса подачу на матч и взял крупнейший титул в карьере

Теги результаты ATP Hamburg European Open Андрей Рублев Стефанос Циципас Теннис

В финале турнира в Гамбурге вторая ракетка России Андрей Рублев обыграл №6 в мире Стефаноса Циципаса – 6:4, 3:6, 7:5. В третьем сете Циципас подавал на титул при счете 5:4, но проиграл три гейма подряд. На матчболе он сделал двойную ошибку.

Рублев выиграл пятый титул в карьере и впервые взял турнир ATP 500. Это крупнейшая победа в его карьере.

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Hamburg European Open

Гамбург, Германия

21 – 27 сентября 2020

ATP 500

Призовой фонд – 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Андрей Рублев (Россия) Стефанос Циципас (Греция)
6:4|3:6|7:5
Дата проведения
27 сентября, 13.00
Онлайн матча

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