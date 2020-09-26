Гамбург (ATP). Рублев отыграл у Циципаса подачу на матч и взял крупнейший титул в карьере

В финале турнира в Гамбурге вторая ракетка России Андрей Рублев обыграл №6 в мире Стефаноса Циципаса – 6:4, 3:6, 7:5. В третьем сете Циципас подавал на титул при счете 5:4, но проиграл три гейма подряд. На матчболе он сделал двойную ошибку.
Рублев выиграл пятый титул в карьере и впервые взял турнир ATP 500. Это крупнейшая победа в его карьере.
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Hamburg European Open
Гамбург, Германия
21 – 27 сентября 2020
ATP 500
Призовой фонд – 1 062 520 евро
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 27 сентября, 13.00