Гамбург (ATP). Рублев отыграл у Циципаса подачу на матч и взял крупнейший титул в карьере

В финале турнира в Гамбурге вторая ракетка России Андрей Рублев обыграл №6 в мире Стефаноса Циципаса – 6:4, 3:6, 7:5. В третьем сете Циципас подавал на титул при счете 5:4, но проиграл три гейма подряд. На матчболе он сделал двойную ошибку.

Рублев выиграл пятый титул в карьере и впервые взял турнир ATP 500. Это крупнейшая победа в его карьере.

Сетка здесь.

Hamburg European Open

Гамбург, Германия

21 – 27 сентября 2020

ATP 500

Призовой фонд – 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Финал