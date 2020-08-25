«Барселона» – «Вильярреал» – 4:0. Пау Торрес забил в свои ворота. Онлайн-трансляция, Коутиньо в старте

«Барселона» принимает «Вильярреал» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 1:0 – 15 Фати, 2:0 – 19 Фати, 3:0 – 35, пенальти Месси, 4:0 – 45, автогол Пау Торрес.
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Барселона –
Нето, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо (Педри, 70), Бускетс, де Йонг, Фати (Дембеле, 70), Гризманн, Месси.
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Вильярреал –
Асенхо, Эступиньян, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Парехо, Чуквуэзе, Коклен (Тригерос, 46), Мойсес Гомес, Жерар Морено, Пако Алькасер (Иборра, 46).