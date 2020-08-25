«Барселона» – «Вильярреал» – 4:0. Пау Торрес забил в свои ворота. Онлайн-трансляция, Коутиньо в старте

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«Барселона» принимает «Вильярреал» в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Барселона – Вильярреал 4:0 (второй тайм)
Дата проведения
27 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Фати, 2:0 – 19 Фати, 3:0 – 35, пенальти Месси, 4:0 – 45, автогол Пау Торрес.
БарселонаНето, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо (Педри, 70), Бускетс, де Йонг, Фати (Дембеле, 70), Гризманн, Месси.
ВильярреалАсенхо, Эступиньян, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Парехо, Чуквуэзе, Коклен (Тригерос, 46), Мойсес Гомес, Жерар Морено, Пако Алькасер (Иборра, 46).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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