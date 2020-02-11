Канделаки о Коноре: «В своих мечтах он – чемпион мира по боксу во всех категориях. В реальности – стучит по руке Хабиба»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Тина Канделаки Бокс/MMA/UFC

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала объявление экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором поединка против чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

«Конор Макгрегор собрался драться с Мэнни Пакьяо. Да еще и обвинил его в трусости!

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В своих мечтах Макгрегор – чемпион мира по боксу во всех весовых категориях. Человек-история. Ну а в реальности он, придушенный, скромно стучит по руке Хабиба», – рассказала Канделаки.

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