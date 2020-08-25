Пеп Гвардиола: «Лестер» не хотел играть, только контратаковать. Даже при 5:2 они были в своей штрафной»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал результат матча АПЛ с «Лестером» (2:5).

«Мы хорошо сыграли в первом тайме, быстро забили. «Лестер» очень глубоко защищался, было непросто.

Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали.

Мы занервничали из-за отсутствия моментов. «Лестер» не хотел играть, они хотели только контратаковать.

Мы знали, что не создадим десяток моментов, знали, что будет сложно. Даже при счете 5:2 «Лестер» был в своей штрафной.

Я не собираюсь сдаваться, я попытаюсь найти решение», – заявил каталонец.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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