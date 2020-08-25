«Ман Сити» купил Рубена Диаша за 68 млн евро и продал Отаменди «Бенфике» за 15 млн

Центральный защитник «Бенфики» Рубен Диаш продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
Клуб из Лиссабона объявил, что согласовал трансфер 23-летнего португальца с «горожанами».
«Ман Сити» заплатит 68 миллионов евро за Диаша. Еще 3,6 млн могут достаться «Бенфике» в виде бонусов за успешные выступления английской команды.
В обратном направлении проследует Николас Отаменди – «орлы» заплатят 15 миллионов евро за 32-летнего аргентинца.
Подробную статистику выступлений Диаша смотрите здесь, а Отаменди – здесь.