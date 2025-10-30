  • Спортс
  • Экс-вратарь «Сахалина» Заборовский о ценах на Сахалине: «Вообще ужасно, 3-4 апельсинчика брал по 300-400 рублей. Платили нормально, с премиальными 100 тысяч выходило»
12

Экс-вратарь «Знамени Труда» рассказал о ценах на продукты на Сахалине.

– Доволен периодом в «Сахалине»?

– Да, хоть там и было тяжело. Самое жесткое – тренировки с опытными вратарями. Я с ними ругался – из-за своих проблем с передачами.

– На Дальнем Востоке побывал?

– Целый круг, второй провел в Москве – под нас подстроили календарь. На Сахалине классно: ветрено, холодно, 15 градусов ощущалось как 7 – но природа топ. И люди там не как в столице.

– А какие?

– Добрые. На улице спросишь – и тебе подскажут, куда пройти. У нас даже со стороны видно: какие-то злые все. А если еще и подойдешь, многие грубо ответят: «Че?» В метро утром еду на работу – в плечо толкают и еще выговаривают: «Э, куда торопишься, молодой?» А там – прям милашки. Никаких конфликтов.

– Как тебе цены на Сахалине?

– Это вообще ужасно. Брал себе 3–4 апельсинчика в сеточке за 300–400 рублей. У нас сникерс 100 рублей – а у них вдвое дороже.

– Платили хоть нормально?

– Нормально. С премиальными выходило сто тысяч. Хватало, – сказал экс-игрок «Знамени Труда» Иван Заборовский, выступающий за медиафутбольный «Титан». 

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
