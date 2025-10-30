«Ювентус» объявил о назначении Спаллетти. Контракт – до конца сезона с опцией продления на 2 года при попадании в ЛЧ

Лучано Спаллетти и «Ювентус» подписали контракт.

La Gazzetta dello Sport и Джанлука Ди Марцио сообщают , что тренер сегодня посетил офис туринского клуба и подписал соглашение до лета 2026 года с опцией продления на два года в случае попадания команды в Лигу чемпионов.

После этого Спаллетти сделал множество фотографий и раздал автографы. Собравшиеся болельщики «Ювентуса » тепло встретили тренера.

Вскоре клуб официально объявил о назначении Спаллетти. Презентация – в пятницу.

Фото: x.com/juventusfc

Ранее «Ювентус» уволил Игора Тудора после восьми матчей без побед. Команда занимает 8-е место в Серии А.