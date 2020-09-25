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    НБА. Финал Восточной конференции. «Майами» против «Бостона»

    Теги результаты Бостон Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В воскресенье в НБА состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции.

    «Майами» сыграет с «Бостоном» (3-2).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции

    Шестой матч

    Майами – Бостон
    Дата проведения
    28 сентября, 02.30, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    «Майами» ведет в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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