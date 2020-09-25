НБА. Финал Восточной конференции. «Майами» против «Бостона»

В воскресенье в состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции.

сыграет с «Бостоном» (3-2).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Финал Восточной конференции

Шестой матч

«Майами» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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