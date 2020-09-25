НБА. Финал Восточной конференции. «Майами» против «Бостона»

В воскресенье в НБА состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции.
«Майами» сыграет с «Бостоном» (3-2).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Финал Восточной конференции
Шестой матч
- Дата проведения
- 28 сентября, 02.30, «AdventHealth Arena»
«Майами» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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