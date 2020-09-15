Эллиотт Фридман: «Пузыри» обойдутся НХЛ в 75-90 млн долларов. Мы их больше не увидим»

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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что НХЛ, скорее всего, не будет рассматривать вариант проведения следующего сезона в «пузырях».

«По оценкам НБА, «пузырь» обошелся им в 170 миллионов долларов. «Пузыри» НХЛ будут стоить примерно 75-90 миллионов долларов.

И это одна из причин, по которой мы больше не увидим «пузыри», – сказал Фридман.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Лига возобновила сезон с плей-офф, все команды были размещены в двух городах – Торонто и Эдмонтоне.

Матчи проходят при пустых трибунах.

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