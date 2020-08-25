Два подставных футболиста сыграли за «Туапсе». ПФЛ подтвердила участие «не включенных в заявку» игроков

В ПФЛ подтвердили участие двух игроков, которые не были включены в заявку «Туапсе», в матче с ростовским СКА (1:1).

За «Туапсе», как сообщалось ранее, сыграли два подставных футболиста под чужими именами.

«Ассоциация ПФЛ сообщает о подтверждении факта участия в матче «Туапсе» – СКА Ростов-на-Дону, состоявшегося 21 сентября, двух футболистов, не включенных в заявку команды «Туапсе».

ПФЛ установлено, что со стороны футбольного клуба «Туапсе» в том числе имели место нарушения норм «Санитарного регламента» при подготовке и проведении данного матча.

Материалы, подтверждающие соответствующие нарушения, будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Ассоциация ПФЛ также сообщает об отмене матча ПФЛ «Туапсе» – , который должен был состояться 27 сентября, в связи с положительными результатами тестирования на коронавирус в команде «Туапсе», – говорится в заявлении ПФЛ.

Скандал в ПФЛ: «Туапсе» остался без состава и выпустил двух подставных игроков под чужими именами. Объяснений нет😱