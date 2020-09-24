Путин не приедет на Гран-при России в 2020 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует посещать Гран-при России в этом году.

Обычно Путин не пропускал гонки «Формулы-1» в Сочи, но в этом сезоне, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не приедет на этап.

«Нет, не планирует», – заявил Песков.

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