Бывший руководитель «Феррари» возглавит «Формулу-1» с 2021 года

Компания «Либерти Медиа», которая является владельцем коммерческих прав на «Формулу-1», официально объявила о назначении на должность исполнительного директора гоночной серии.

Доменикали приступит к работе 1 января 2021 года, заменив на этом посту нынешнего главу «Ф-1» . Сам Кэри продолжит работу в компании, но займет должность неисполнительного председателя.

Доменикали присоединился к «Феррари» в 1991 году и в 2007 году сменил нынешнего президента ФИА Жана Тодта на посту руководителя команды. Доменикали возглавлял Скудерию до 2014 года. До настоящего момента менеджер занимал должность босса «Ламборгини».

Бывший босс «Феррари» Доменикали возглавит «Формулу-1» (RaceFans)

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