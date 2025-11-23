Хейлунд и Ррахмани получили травмы в матче «Наполи» с «Аталантой». Игра с «Ромой» – 30 ноября

Хейлунд и Ррахмани получили травмы.

«Наполи » потерял двух футболистов в матче с «Аталантой».

Команда Антонио Конте победила бергамасков в 12-м туре Серии А.

Защитник Амир Ррахмани был заменен на 64-й минуте – вскоре после того, как на нем сфолил Давиде Дзаппакоста (полузащитник получил желтую карточку).

Спустя 10 минут поле покинул Расмус Хейлунд . У датчанина возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра.

25 ноября действующие чемпионы Италии встретятся с «Карабахом» в Лиге чемпионов, а 30-го – с «Ромой» в Серии А.