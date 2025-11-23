Хейлунд и Ррахмани получили травмы в матче «Наполи» с «Аталантой». Игра с «Ромой» – 30 ноября
Хейлунд и Ррахмани получили травмы.
«Наполи» потерял двух футболистов в матче с «Аталантой».
Команда Антонио Конте победила бергамасков в 12-м туре Серии А.
Защитник Амир Ррахмани был заменен на 64-й минуте – вскоре после того, как на нем сфолил Давиде Дзаппакоста (полузащитник получил желтую карточку).
Спустя 10 минут поле покинул Расмус Хейлунд. У датчанина возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра.
25 ноября действующие чемпионы Италии встретятся с «Карабахом» в Лиге чемпионов, а 30-го – с «Ромой» в Серии А.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Pazzi Di Fanta
