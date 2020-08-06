Пользователь Sports.ru помог найти игрока, которого выдали за защитника «Туапсе»

Матч Олимп-ПФЛ между «Туапсе» и ростовским СКА (1:1) завершился скандалом.

Как выяснилось, за «Туапсе» сыграли два подставных футболиста под чужими именами. Сегодня лига подтвердила, что на поле выходили два игрока, которые не были включены в заявку.

Благодаря пользователю bibas, написавшему комментарий под текстом Sports.ru, стало известно имя футболиста, которого выдали за защитника Илью Кириленко. Это Александр Оболенцев из Сочи 1997 года рождения. Он выступает за любительскую команду «Медик» из Сочи.

Его узнали в том числе игроки команды Sports.ru, встретившиеся с «Медиком» на турнире в Сочи в августе (мы проиграли 0:14).

Скандал в ПФЛ: «Туапсе» выпустил двух подставных игроков под чужими именами – свой состав кончился 😱