СКА под руководством Ротенберга отыгрался с 0:2, но уступил «Ак Барсу» по буллитам

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СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вице-президент питерского клуба Роман Ротенберг исполнял обязанности главного тренера.

Напомним, что СКА играл молодежным составом из-за заражения коронавирусом.

СКА – Ак Барс 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
25 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 28 Викстранд (Яруллин, Петров)
0:2 – 33 Азеведо (Яруллин, Хованов)
1:2 – 53 Морозов (Николаев)
2:2 – 59 Кузьменко (Ткачев, Тимкин)
Вратари: Бердин 30/32 – Билялов 34/36.

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