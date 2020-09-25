СКА под руководством Ротенберга отыгрался с 0:2, но уступил «Ак Барсу» по буллитам

СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Вице-президент питерского клуба Роман Ротенберг исполнял обязанности главного тренера.
Напомним, что СКА играл молодежным составом из-за заражения коронавирусом.
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
- 0:1 – 28 Викстранд (Яруллин, Петров)
- 0:2 – 33 Азеведо (Яруллин, Хованов)
- 1:2 – 53 Морозов (Николаев)
- 2:2 – 59 Кузьменко (Ткачев, Тимкин)
Ротенберг – и.о. главного тренера СКА, в «Барысе» – новые зараженные. Онлайн коронавируса в КХЛ