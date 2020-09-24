Гран-при России-2020. 1-я практика. Боттас – первый, Риккардо – второй, Ферстаппен – третий, Квят – седьмой

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Гран-при России
Сочи Автодром, Сочи
25 сентября 2020 года
1-я практика
 
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.34,923 (13 кругов)
2. Даниэль Риккардо («Рено») +0,507 (22)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,654 (22)
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,873 (23)
5. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1,042 (21)
6. Эстебан Окон («Рено») +1,138 (23)
7. Даниил Квят («Альфа Таури») +1,307 (22)
8. Алекс Албон («Ред Булл») +1,331 (24)
9. Себастьян Феттель («Феррари») +1,400 (23)
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,783 (25)
11. Шарль Леклер («Феррари») +1,973 (23)
12. Карлос Сайнс («Макларен») +2,047 (8)
13. Ландо Норрис («Макларен») +2,187 (28)
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,278 (17)
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,307 (23)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,507 (22)
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,672 (24)
18. Ромен Грожан («Хаас») +2,726 (24)
19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,793 (18)
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,861 (11)
 

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