Кучеров – 5-й игрок в истории с 25+ ассистами в одном плей-офф НХЛ. Присоединился к Гретцки, Лемье, Коффи и Гилмору

Форвард отдал две голевые передачи в матче финала Кубка Стэнли с «Далласом» (5:4 ОТ, 3-1 в серии).

Россиянин стал третьим за последние 27 лет игроком, сделавшим 25 ассистов в одном плей-офф.

В 1993-м это удалось ( ) и Дагу Гилмору ( ).

Также Кучеров – пятый в истории Кубка Стэнли хоккеист с 25+ результативными передачами в одном розыгрыше.

Рекордсмен – Гретцки (31 ассист за «Эдмонтон» в 1988 году). У Марио Лемье («Питтсбург») в плей-офф-91 было 28 передач, у Пола Коффи («Эдмонтон») – 25 в 1985-м.

Таким образом, у россиянина лучший результат в истории среди крайних нападающих. До него он принадлежал Марку Рекки, сделавшему 24 передачи в плей-офф-91.

Всего в 23 матчах текущего турнира Кучеров набрал 32 (7+25) очка, сохранив лидерство в гонке бомбардиров.