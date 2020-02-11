Конор: «Я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях назвал имя следующего соперника.

«Я очень старался, чтобы у меня был сезон. Предлагал множество противников, множество дат.

А потом случилась пандемия, и заговорили о том, что мне снова придется ждать зрителей, поэтому я отошел от ситуации. На тот момент я и так достаточно долго ждал.

Ну, что было, то было — наплевать. Теперь я буду боксировать с на Ближнем Востоке», – написал ирландец в твиттере.

В начале лета Макгрегор объявил о завершении карьеры. Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что готовит «что-то интересное» для Конора.

В клипе рэпера Сереги якобы снялся Конор. Но, кажется, это фальшивка и подстава: реальный Макгрегор другой