«Зенит» изолировал Шамкина. Это мера предосторожности, все тесты в команде отрицательные («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Уфа Ярослав Ракицкий Спорт-Экспресс Даниил Шамкин коронавирус Футбол

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин изолирован от команды, утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

По информации источника, такой шаг – это мера предосторожности. Шамкин простудился, а тесты на коронавирус всех игроков команды, которые были сданы позавчера, дали отрицательные результаты. 

Также сообщается, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может войти в заявку на матч с «Уфой», но, скорее всего, не выйдет на поле, потому что его берегут к игре против «Спартака».

Напомним, что в начале августа медиа писали о том, что Шамкин заразился коронавирусом. Тогда хавбек опроверг эти сведения.

«Зенит» примет «Уфу» в 9-м туре РПЛ. Игра состоится завтра, 26 сентября, в 16:30 по московскому времени.

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