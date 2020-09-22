Василевский – первый вратарь в истории НХЛ, выигравший 17 матчей в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу в четвертом матче финала Кубка Стэнли против «Далласа» (5:4 ОТ, 3-1 в серии).
Россиянин отразил 26 бросков по своим воротам из 30.
Победа стала для него 17-й в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Это новый рекорд НХЛ, в этом сезоне он уже не будет превзойден, так как вратарь «Далласа» Антон Худобин может одержать максимум 16 побед.
С сезона-1986/87 16 побед были вратарским максимумом в плей-офф.
Две победы Василевского в этом розыгрыше пришлись на квалификационный турнир, который был сыгран в этом году в рамках нового формата плей-офф, введенного из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Тем не менее, достижения игроков в этих матчах официально включаются в общую статистику Кубка Стэнли.
Таким образом, в случае использования прежнего формата Кубка Стэнли в будущем, рекорд россиянина может оказаться долгосрочным.