Василевский – первый вратарь в истории НХЛ, выигравший 17 матчей в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Вратарь одержал победу в четвертом матче финала Кубка Стэнли против «Далласа» (5:4 ОТ, 3-1 в серии).

Россиянин отразил 26 бросков по своим воротам из 30.

Победа стала для него 17-й в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Это новый рекорд , в этом сезоне он уже не будет превзойден, так как вратарь Антон Худобин может одержать максимум 16 побед.

С сезона-1986/87 16 побед были вратарским максимумом в плей-офф.

Две победы Василевского в этом розыгрыше пришлись на квалификационный турнир, который был сыгран в этом году в рамках нового формата плей-офф, введенного из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Тем не менее, достижения игроков в этих матчах официально включаются в общую статистику Кубка Стэнли.

Таким образом, в случае использования прежнего формата Кубка Стэнли в будущем, рекорд россиянина может оказаться долгосрочным.