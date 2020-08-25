Пятиборец Лесун о российском футболе: «Без слез не взглянешь. За одну игру получают больше, чем я за три месяца»

Чемпион Олимпийских игр 2016 года по пятиборью Александр Лесун выразил отношение к российскому футболу и к зарплатам игроков.

– У вас особая «любовь» к российскому футболу. Вы отмечали только вратарей в команде. Сейчас сборная Черчесова выглядит лучше, чем это было до чемпионата мира-2018. Отношение к команде изменилось с тех пор?

– Нет. Я являюсь неоднократным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр, а они за одну игру получают больше, чем я за три месяца. Как я могу к этому относиться? Сборная заняла 8-е место на мире – игроки получили заслуженных мастеров спорта.

Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат. Без слез не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене.

Внимание приковывается вообще к странным вещам. Когда была пандемия, я не понял, зачем показывал чемпионат Беларуси. Для меня это убийственно.

Неужели нельзя было крутить Олимпийские игры в записи и показать разные виды спорта? Нет, мы будем показывать матчи какой-нибудь «Ислочи», которая играет на уровне дворового футбола. Бред!

Все знают про футбол, третий состав сборной, дело Кокорина и Мамаева, но никто не знает шахматистов, гимнастов, синхронисток и так далее. О пятиборцах так и вообще никто не имеет представления. Не понимаю такого, – заявил Лесун.