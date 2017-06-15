«Зенит» отказался покупать де Пауля. Клуб давал за него 25 млн евро, «Удинезе» хочет 35 млн

Теги Зенит Удинезе премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Родриго де Пауль Футбол

«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб не стал снижать требования и продолжает просить за 26-летнего хавбека 35 млн евро.

«Зенит» сделал самое высокое предложение – российский клуб был готов заплатить 25 млн евро за аргентинца. Петербуржцы сочли требования «Удинезе» завышенными и отказались от сделки.

Также ожидается, что из переговоров по де Паулю выйдет и «Лидс».

В сезоне-2019/20 футболист провел 34 матча в Серии А, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

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