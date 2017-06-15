«Зенит» отказался покупать де Пауля. Клуб давал за него 25 млн евро, «Удинезе» хочет 35 млн

«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.
По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб не стал снижать требования и продолжает просить за 26-летнего хавбека 35 млн евро.
«Зенит» сделал самое высокое предложение – российский клуб был готов заплатить 25 млн евро за аргентинца. Петербуржцы сочли требования «Удинезе» завышенными и отказались от сделки.
Также ожидается, что из переговоров по де Паулю выйдет и «Лидс».
В сезоне-2019/20 футболист провел 34 матча в Серии А, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.