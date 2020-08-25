Илья Геркус: «Спартак» умудряется устроить гражданскую войну на ровном месте. Вокруг клуба нездоровая атмосфера»

Бывший президент «Локомотива» оценил текущее состояние .

– У «Спартака» не вижу глубины состава. А самое важное – внутреннего единства в клубе. То, что началось после ухода , эта активность...

Понятно, что надо было поддержать . В телеграм-каналах создать его хороший образ и не ругать за то, что пришел из провинциального клуба. Но это явно было сделано с каким-то перехлестом.

Не понимаю, зачем продолжают кидать кирпичи в спину ушедшему Томасу. На это тратится куча сил – в том числе моральных. Вокруг «Спартака» сложилась нездоровая атмосфера – она очень влияет. Безусловно, на тренера, потому что его Томас привел.

Но самое важное, что у «Спартака» до сих пор нет глубины состава. Они прекрасно играют, замечательно. Мне очень нравится, хоть я и не болельщик этой команды.

С удовольствием смотрю на красно-белых. Но вижу, что если выдернуть двух-трех игроков из нее, то все, ничего не будет.

– Как вам интервью супруги Леонида Федуна?

– Я это тоже имел в виду, когда говорил, что нет стабильности. Этого не нужно было делать. Это не вовремя и неуместно. Такие высказывания не помогают команде.

Декларируется: я – сторонница справедливости и хочу помочь. Но помощи в этом интервью не видно. Кто почувствовал себя лучше после него? Игроки, болельщики, тренеры? Кто приобретает выгоду?

«Спартак» постоянно умудряется устроить гражданскую войну или просто легкий конфликт на ровном месте. Как они это делают? Я понимаю, огромный клуб с кучей разных интересов и группировок.

Это то, чего нет практически нигде. Например, про «Краснодар» я никогда не слышал, что там есть группировки. Про ЦСКА – тоже, – сказал Геркус.