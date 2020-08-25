Кузяев попросил у «Локо» еще 5 дней на раздумья. «Краснодар» тоже заинтересован

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Будущее бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева остается неопределенным.

По информации «РБ-Спорт», россиянин попросил у «Локомотива» еще 5 дней на принятие решения. Также на полузащитника претендует «Краснодар».

Утверждается, что приоритетом 27-летнего футболиста является европейский клуб, однако ему не удается достичь договоренности ни с одним из них.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич одобрил переход Кузяева в московский клуб. Также стало известно, что железнодорожники готовы платить футболисту 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса.

Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.

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