Кузяев попросил у «Локо» еще 5 дней на раздумья. «Краснодар» тоже заинтересован

Будущее бывшего полузащитника остается неопределенным.

По информации «РБ-Спорт», россиянин попросил у «Локомотива» еще 5 дней на принятие решения. Также на полузащитника претендует .

Утверждается, что приоритетом 27-летнего футболиста является европейский клуб, однако ему не удается достичь договоренности ни с одним из них.

Ранее сообщалось, что главный тренер Марко Николич одобрил переход Кузяева в московский клуб. Также стало известно, что железнодорожники готовы платить футболисту 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса.

Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.

Так что там с Кузяевым? Он уезжает в Европу или остается? Путеводитель по последним слухам и фактам