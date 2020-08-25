Кузяев попросил у «Локо» еще 5 дней на раздумья. «Краснодар» тоже заинтересован

Будущее бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева остается неопределенным.
По информации «РБ-Спорт», россиянин попросил у «Локомотива» еще 5 дней на принятие решения. Также на полузащитника претендует «Краснодар».
Утверждается, что приоритетом 27-летнего футболиста является европейский клуб, однако ему не удается достичь договоренности ни с одним из них.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич одобрил переход Кузяева в московский клуб. Также стало известно, что железнодорожники готовы платить футболисту 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса.
Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.
Так что там с Кузяевым? Он уезжает в Европу или остается? Путеводитель по последним слухам и фактам