«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином». Ранее волгоградцы получили три технических поражения

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РПЛ объявила, что матч 9-го тура чемпионата между «Ротором» и «Рубином» состоится.

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», – сказано в сообщении лиги.

Сегодня глава КДК Артур Григорьянц сообщил о том, что «Ротору» засчитано техническое поражение в матче Кубка России против ставропольского «Динамо».

Также из-за коронавируса «Ротору» присудили два технических поражения в РПЛ – против «Краснодара» и «Ростова».

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