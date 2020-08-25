«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином». Ранее волгоградцы получили три технических поражения

объявила, что матч 9-го тура чемпионата между «Ротором» и состоится.

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», – сказано в сообщении лиги.

Сегодня глава КДК Артур Григорьянц сообщил о том, что «Ротору» засчитано техническое поражение в матче Кубка России против ставропольского «Динамо».

Также из-за коронавируса «Ротору» присудили два технических поражения в РПЛ – против «Краснодара» и «Ростова».

«Ротору» отменили третий матч подряд. Похоже, теперь технарь в Кубке