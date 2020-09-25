Андрей Назаров: «Ротенберг – менеджер новой формации. Он не боится брать ответственность на себя»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался в преддверии матча между СКА и «Ак Барсом».

«Сегодня с удовольствием посмотрю матч дня в КХЛ: СКА дома примет «Ак Барс». Питер, как и в предыдущей встрече с «Сибирью», будет играть практически полностью молодежным составом. Жму руку каждому из этих ребят: это быстрые, дерзкие и бесстрашные парни.

Я многое повидал в , работал с молодежью в КХЛ, поэтому всегда уважал и буду уважать такие поступки. Считаю, что молодежь СКА уже выиграла матч у , с каким бы в итоге счетом ни закончилась эта встреча.

Снова повторю, что Питер все делает абсолютно правильно. В СКА даже в условиях пандемии ищут ресурсы и выходят на лед, несмотря ни на что. Не саботируют регламент, не просят остановить чемпионат, который попросту нельзя останавливать.

После игры с «Сибирью» кто-то посмеивался над Романом [Ротенбергом] и его появлением на лавке армейцев, но он менеджер новой формации, который не боится брать ответственность на себя. Я знаю многих руководителей, которые не просто не будут брать на себя такую ответственность, а панически ее боятся. За то, что руководство СКА пытается всяческим образом спасти ситуацию, можно только поаплодировать.

Все привыкли говорить, что у СКА огромный бюджет, что там россыпь звезд и перебор с игроками. Но вы сравните состав армейцев, которым они выйдут на игру, с составом «Ак Барса». Здесь даже дилетант, толком не разбирающийся в спорте, все поймет. Чего уж говорить про нашу хоккейную тусовку. Разница в бюджете и в опыте хоккеистов будет просто огромной!

Помню, как в свое время у меня в «Витязе» пробивал себе дорогу в большой хоккей , в итоге доросший до звезды НХЛ. Как старались молодые Динар Хафизуллин, , и многие другие ребята. Поэтому то, что сейчас делает СКА, связано с нашим будущим», – сказал Назаров.

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