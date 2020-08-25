Бывший главный тренер «Лейпцига» поделился мнением о полузащитнике «Челси» .

«Хавертц один из тех игроков, у которых я не вижу слабых мест в игре. Он Йохан Кройфф наших дней – может забивать голы и делать ассисты.

Он может играть на позиции девятки или девятки с половиной. Не считаю его вингером, но в центральной части поля он чрезвычайно ценен. Не сомневаюсь, что этот трансфер обернется успехом как для «Челси», так и для Кая.

Его лучшая позиция – либо десятка, либо 4-3-3, где он может играть как одна из двух атакующих восьмерок в полузащите.

Он очень универсальный и почти полноценный атакующий полузащитник с 360-градусным радаром, который использует для голов и голевых передач», – сказал Рангник.

Новички «Челси» оторвались в Кубке лиги: Хавертц сделал хет-трик (первый в карьере), Чилуэлл – ассист, Силва отыграл час