Ральф Рангник: «Хавертц – Кройфф наших дней. Не вижу слабых мест в его игре»

Теги Челси премьер-лига Англия Йохан Кройфф Ральф Рангник Кай Хавертц Футбол

Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник поделился мнением о полузащитнике «Челси» Кае Хавертце.

«Хавертц один из тех игроков, у которых я не вижу слабых мест в игре. Он Йохан Кройфф наших дней – может забивать голы и делать ассисты.

Он может играть на позиции девятки или девятки с половиной. Не считаю его вингером, но в центральной части поля он чрезвычайно ценен. Не сомневаюсь, что этот трансфер обернется успехом как для «Челси», так и для Кая. 

Его лучшая позиция – либо десятка, либо 4-3-3, где он может играть как одна из двух атакующих восьмерок в полузащите.

Он очень универсальный и почти полноценный атакующий полузащитник с 360-градусным радаром, который использует для голов и голевых передач», – сказал Рангник. 

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