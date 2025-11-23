Бабаев о 0:1 со «Спартаком»: «Много борьбы, отсюда вопросы по судейским трактовкам. Матч не самый зрелищный, по одному удару в створ – не то, что ждут от дерби»

Бабаев о дерби «Спартака» и ЦСКА: матч не самый зрелищный.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об игре со «Спартаком » (0:1) в 16-м туре Мир РПЛ .

«Матч не самый зрелищный, особенно если посмотреть на статистику. По одному удару в створ ворот – не то, что ждут от дерби.

Но, с другой стороны, было много борьбы, отсюда, понятно, вопросы по судейским трактовкам. Но я бы не стал заострять внимание на этом. Посмотрим эпизоды, тогда можно будет сказать конкретно», – сказал Бабаев.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.