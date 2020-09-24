Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Ак Барсом»

Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче с «Ак Барсом», утверждает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Игра состоится сегодня, 25 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Это будет дебют Ротенберга в качестве главного тренера. У 39-летнего менеджера уже больше года есть право тренировать.
В 2019 году он был в числе слушателей Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.
Напомним, в матче с «Сибирью» (1:4) Ротенберг находился на тренерском мостике в качестве главы штаба, обязанности главного тренера исполнял Андрей Козырев.
По информации Sportbox.ru, Ротенберг будет руководить командой в матче с «Ак Барсом», так как Козырев оказался на карантине.
Сообщается, что СКА также попросил разрешение у КХЛ включить в тренерский штаб команды главного тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского и тренера Альберта Лещева.
Питерская команда сыграет молодежным составом, так как большинство игроков находится на карантине.
Главный тренер СКА Валерий Брагин пропустит второй матч команды. Специалист, вероятно, также заразился коронавирусом.
Ранее появилась информация о том, что КХЛ не разрешила перенести матч СКА – «Ак Барс», несмотря на согласие клубов.
Роман Ротенберг – на тренерской скамейке СКА: стоял с гарнитурой в особой должности, но команда проиграла