Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Ак Барсом»

Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче с , утверждает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Игра состоится сегодня, 25 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Это будет дебют Ротенберга в качестве главного тренера. У 39-летнего менеджера уже больше года есть право тренировать.

В 2019 году он был в числе слушателей Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

Напомним, в матче с «Сибирью» (1:4) Ротенберг находился на тренерском мостике в качестве главы штаба, обязанности главного тренера исполнял Андрей Козырев.

По информации Sportbox.ru, Ротенберг будет руководить командой в матче с «Ак Барсом», так как Козырев оказался на карантине.

Сообщается, что СКА также попросил разрешение у включить в тренерский штаб команды главного тренера Льва Бердичевского и тренера .

Питерская команда сыграет молодежным составом, так как большинство игроков находится на карантине.

Главный тренер СКА Валерий Брагин пропустит второй матч команды. Специалист, вероятно, также заразился коронавирусом.

Ранее появилась информация о том, что КХЛ не разрешила перенести матч СКА – «Ак Барс», несмотря на согласие клубов.

Роман Ротенберг – на тренерской скамейке СКА: стоял с гарнитурой в особой должности, но команда проиграла