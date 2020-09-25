Колин Коухерд: «Джордан в своем последнем сезоне не мог прыгать. Леброн в своем 17-м сезоне опекает самого крутого молодого защитника»

Известный телеведущий Колин Коухерд отметил, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, несмотря на то, что ему 35 лет и он проводит 17-й сезон в НБА, по-прежнему остается одним из лучших, если не лучшим, игроком лиги.
«Леброн Джеймс проводит семнадцатый сезон. Это нельзя недооценивать. Вспомните, как выглядел Майкл Джордан в своем последнем сезоне? Он не мог прыгать.
Леброн в своем семнадцатом сезоне говорит: «Позвольте мне опекать самого крутого молодого защитника НБА. Джамалу Мюррэю 23 года, он в расцвете сил. Я тяжелый форвард. Я справлюсь». И он выключает его из игры.
Большинство звезд лиги не хотят этого делать, а если вы поручите им, они не смогут этого сделать», – заявил Коухерд.
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