Колин Коухерд: «Джордан в своем последнем сезоне не мог прыгать. Леброн в своем 17-м сезоне опекает самого крутого молодого защитника»

Известный телеведущий Колин Коухерд отметил, что форвард Леброн Джеймс, несмотря на то, что ему 35 лет и он проводит 17-й сезон в , по-прежнему остается одним из лучших, если не лучшим, игроком лиги.

проводит семнадцатый сезон. Это нельзя недооценивать. Вспомните, как выглядел в своем последнем сезоне? Он не мог прыгать.

Леброн в своем семнадцатом сезоне говорит: «Позвольте мне опекать самого крутого молодого защитника НБА. Джамалу Мюррэю 23 года, он в расцвете сил. Я тяжелый форвард. Я справлюсь». И он выключает его из игры.

Большинство звезд лиги не хотят этого делать, а если вы поручите им, они не смогут этого сделать», – заявил Коухерд.

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