Переход Манджукича в «Локо» под угрозой срыва. Игрок не согласен на фиксацию курса рубля

Переход бывшего нападающего «Баварии» и «Ювентуса» в находится под угрозой срыва, утверждает журналист .

«Вчера я писал, насколько все близко: стороны сошлись в условиях, клуб ждет хорвата, его агента и подругу в Москве.

Но в завершающей стадии переговоров Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро – на уровне от 75 до 80 рублей. В момент публикации этого поста курс приближается к 91 рублю за евро.

Ход руководства «Локо» поверг в шок сторону Марио. С фиксацией курса они категорически не согласны – что с ним творится в России в сентябре, они прекрасно видят.

Похоже, это превращается в серьезную проблему на пути к подписанию Манджукича. Учитывая статус хорвата, вряд ли он готов идти на такой компромисс», – написал Арустамян.

Ранее сообщалось, что Манджукич согласовал с «Локо» 2-летний контракт с зарплатой 2,4 млн евро в год. Также он должен был получить подписной бонус в размере 3 млн евро.

«Мы не можем позволить себе возрастных игроков». Кикнадзе обещал внимание Николича к молодежи, а теперь подписывает Манджукича