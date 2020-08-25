Министр спорта Украины: «Есть намерение провести крупные соревнования, как Евро-2012, ЛЧ. Почему не популяризировать страну?»

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что страна готова проводить крупные спортивные мероприятия.

– Вы говорили, что президент дал вам задание, и вы просчитываете бюджет на проведение Олимпиады на Украине.

– Мы еще не дошли до этапа просчитывания бюджета. Сейчас смотрим, возможно ли это, какая у нас инфраструктура, что нужно сделать для проведения Олимпийских игр или соревнований высокого уровня. Есть намерение, и мы над этим работаем.

– Есть первые результаты?

– Команда министерства молодежи и спорта только начинает работать над этим вопросом. Сейчас получаем технические задания и только потом будем принимать решение: что нужно делать, что построить.

– Сколько месяцев вам нужно на сбор информации?

– Точно не могу сказать, но не менее месяца. Провести Олимпийские игры – это сложно, для них у нас не будет хватать всей инфраструктуры. Возможно, будем проводить Юношеские Олимпийские игры. Сейчас нужно понять, что нужно, чтобы провести Юношеские игры. Затем просчитать бюджет.

У государства есть намерение провести какие-то крупные соревнования на Украине, как , . Например, можно провести Юношеские Олимпийские игры. Почему не строить страну, не популяризировать?

– Да, но у нас еще есть долги за Евро-2012, есть пандемия.

– Но это не только развитие спорта, это и популяризация страны. Это будут строиться дороги, будет строиться что-то новое в стране.

– Но на это нужны деньги.

– Детские олимпийские игры, на которые мы, возможно, можем претендовать, зимой в 2028 году. Это 7,5 лет. Мы планируем, что у нас будут лучшие условия, больше денег.

Если не ставить амбициозные цели, то зачем тогда работать? Олимпийские игры-2030 – это сложный, дорогой проект, как и летняя Олимпиада-2032. Я считаю, что через 10 лет наша страна поднимется, – приводит слова чиновника Tribuna.com со ссылкой на LIGA.Life.