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    НБА. Финал Восточной конференции. «Майами» сыграет с «Бостоном»

    Теги результаты Бостон Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В пятницу в НБА состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции.

    «Бостон» встретится с «Майами».

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции

    Пятый матч

    Бостон – Майами
    Дата проведения
    26 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    «Майами» ведет в серии – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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