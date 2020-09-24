НБА. Финал Восточной конференции. «Майами» сыграет с «Бостоном»

В пятницу в НБА состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции.

встретится с «Майами».

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Финал Восточной конференции

Пятый матч

ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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