НБА. Финал Восточной конференции. «Майами» сыграет с «Бостоном»

В пятницу в НБА состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции.
«Бостон» встретится с «Майами».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Финал Восточной конференции
Пятый матч
- Дата проведения
- 26 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
«Майами» ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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