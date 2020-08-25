«Барса» ведет переговоры с «Ман Сити» об аренде Зинченко на год (Джанлуиджи Лонгари)

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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клуб.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Барселона» ведет переговоры с английским клубом по вопросу годичной аренды 23-летнего украинца.

Ранее агент игрока Алан Прудников не исключил, что Зинченко может войти в сделку по защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

В этом сезоне футболист ни разу не сыграл за «Сити», сейчас он восстанавливается от травмы. В сезоне-2019/20 Зинченко провел 19 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.

Полная статистика футболиста – здесь.

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