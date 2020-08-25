Жиго прилетел со «Спартаком» на матч с «Тамбовом». Он работает в общей группе

Генеральный директор рассказал о самочувствии защитника команды .

«Мы прилетели, все в порядке. Касательно матча будем говорить уже только после окончания. Ребята нормально себя чувствуют, травм нет. Жиго вернулся в общую группу, прилетел вместе с командой в Саранск.

Слухов по трансферам много, но я ничего не комментирую на эту тему», – заявил Газизов.

Француз не сыграл против «Рубина» (2:0) в 8-м туре из-за микротравмы.

«Спартак» сыграет с завтра, 26 сентября. Начало матча – в 14:00 по московскому времени.