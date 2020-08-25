Месси – Суаресу: «Ты не заслужил такого изгнания, но меня уже ничего не удивляет»

Форвард «Барселоны» высказался о переходе нападающего из каталонского клуба в .

«Я уже начал принимать [уход Суареса], но сегодня, когда зашел в раздевалку, осознание пришло окончательно. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Сколько мате мы выпили вместе, сколько было совместных обедов, ужинов... Это никогда не забудется.

Будет странно увидеть тебя в другой футболке и тем более играть против тебя. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как в клубе, так и индивидуально. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что на данный момент меня уже ничего не удивляет.

Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг», – написал Месси в инстаграме.

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