«Питтсбург» намерен предложить Малкину 3-летний контракт в 2022 году (Metaratings.ru)

Форвард «Питтсбурга» может подписать новый контракт с клубом в 2022 году, сообщает Metaratings.ru.

Для Малкина сезон-2021/22 станет последним по 8-летнему контракту с «Пингвинс», россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

Утверждается, что руководство клуба намерено предложить ему новый контракт на три года. Стороны уже провели предварительные переговоры.

34-летний форвард играет за с 2006 года. В 55 матчах минувшего регулярного чемпионата он набрал 74 (25+49) очка, в плей-офф добавил 1 (0+1) балл в 4 играх.

Всего в его активе 1076 (416+660) очков в 907 матчах НХЛ в карьере.