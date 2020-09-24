«Питтсбург» намерен предложить Малкину 3-летний контракт в 2022 году (Metaratings.ru)

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин может подписать новый контракт с клубом в 2022 году, сообщает Metaratings.ru.

Для Малкина сезон-2021/22 станет последним по 8-летнему контракту с «Пингвинс», россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

Утверждается, что руководство клуба намерено предложить ему новый контракт на три года. Стороны уже провели предварительные переговоры.

34-летний форвард играет за «Питтсбург» с 2006 года. В 55 матчах минувшего регулярного чемпионата он набрал 74 (25+49) очка, в плей-офф добавил 1 (0+1) балл в 4 играх.

Всего в его активе 1076 (416+660) очков в 907 матчах НХЛ в карьере.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья