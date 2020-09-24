Роман Ротенберг: «Я 29 лет в хоккее. СКА доминировал во многих отрезках»

Исполняющий обязанности главного тренера поделился эмоциями после поражения от «Ак Барса» (2:3 Б) в матче чемпионата .

«Мы можем только радоваться за наших игроков, гордиться, как мы играли. Конечно, мы стремились только к победе, мы на каждый матч выходим побеждать.

Радует, что перебросали соперника, что доминировали во многих отрезках. Не хватило хладнокровия забить больше голов. Выполнили план на игру, играли дисциплинированно – это уже большой шаг вперед.

У нас большое будущее, мы сегодня играли за наше будущее. Гордимся игрой, показали высокие скорости, это наша система. Мы показали, как мы хотим играть, как видим нашу систему. Мы видим, что у нас есть будущее. Будем дальше работать, чтобы добиваться побед.

Ситуация сложилась так, что пришлось встать на скамейку. Но я с трех лет в спорте. У меня отец – тренер. Всю жизнь живу спортом. А в хоккее я уже 29 лет. Понимал всю ситуацию, был уверен в этих хоккеистах. Мы готовили их долгие годы.

Понимали, что надо сыграть правильно, по нашей системе. Это не моя заслуга, а всей системы, всех тренеров. Коллективный труд и личный вклад каждого. Сегодня это все увидели.

Мы работаем так много лет. В последние пять лет я погружен во все процессы и понимаю, как все происходит. Если бы не понимал, это было бы как сесть в болид «Формулы-1» и не знать, какие кнопки нажимать. Понимал, как это будет. Сегодня мы увидели, что идем в правильном направлении. Не сомневались в игроках.

Хочу ли дальше пробовать себя в тренерском деле? Мы не будем раскрывать всю внутреннюю кухню, но мы так работаем уже давно. Собираем информацию, идет обмен мнениями, изучаем опыт других стран, команд.

Это долгие годы подготовки. Мы показали, что у российского хоккея большое будущее. Главное – играть», – сказал Ротенберг.

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