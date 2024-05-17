Сергей Дурасов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Балтика» с коэффициентом 3.60

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Ростов» – «Балтика».

Амбассадор БК «Мелбет» предложил поставить на победу «Балтики» с коэффициентом 3.60.

«Тренеры не устают говорить, что даже без турнирной мотивации их команда играет на пределе, за болельщиков, или например за клуб. Последние матчи ни на что не претендующего «Ростова» дают повод в этом усомниться.

Я сомневаюсь, что «Балтика» эмоционально выгорела после выхода в финал кубка, во-первых, в команде Игнашевича расслабиться не получится, а, во-вторых, я лично общался с игроками «Балтики» сразу после победы над «Спартаком» и каждый сказал, что в уме уже игры чемпионата.

Верю в характер, верю в «Балтику», верю в их победу за хорошие 3.60», – сказал Дурасов.

Игра состоится 19 мая и начнется в 16:30 мск.

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