ЦСКА пропустил после 85-й минуты почти 30% голов. «Зенит» – самая результативная команда в последних 15-минутках
«Зенит» примет ЦСКА в 28-м туре РПЛ.
11 из 38 пропущенных мячей армейцев в текущем чемпионате – после 85-й минуты (28,95%). В четырех последних играх, когда ЦСКА пропускал, хотя бы один из голов соперники забивали после 85-й.
«Зенит» – самая результативная команда в последних 15-минутках: 10 голов.
Букмекеры дают коэффициент 2.07 на гол с 76-й по 90-ю минуту. Гол в компенсированное время оценивается в 4.00.
Игра пройдет 11 мая, начало – в 19:00 мск.
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