ЦСКА пропустил после 85-й минуты почти 30% голов. «Зенит» – самая результативная команда в последних 15-минутках

«Зенит» примет ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

11 из 38 пропущенных мячей армейцев в текущем чемпионате – после 85-й минуты (28,95%). В четырех последних играх, когда ЦСКА пропускал, хотя бы один из голов соперники забивали после 85-й.

«Зенит» – самая результативная команда в последних 15-минутках: 10 голов.

Букмекеры дают коэффициент 2.07 на гол с 76-й по 90-ю минуту. Гол в компенсированное время оценивается в 4.00.

Игра пройдет 11 мая, начало – в 19:00 мск.