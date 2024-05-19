Ювентус – Монца: прогноз на матч 25 мая 2024, Серия А

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Альянц Стэдиум

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На стадионе Стадио Альянц в Турине 25 мая 2024 года состоится матч 38 тура Серии А между Ювентусом и Монцей. Давайте проанализируем текущую форму команд и определим их шансы на победу.

Ювентус

Под руководством главного тренера Ювентус показывает стабильные результаты, занимая 4 место в турнирной таблице с 68 очками после 37 туров. Недавние результаты команды отражают ее неустойчивую форму: последняя игра закончилась ничьей 3:3 против Болоньи. Лучший бомбардир команды Душан Влахович забил 18 голов в 37 матчах. В последних 5 матчах Ювентус забил 6 голов и пропустил 5.

Монца

Монца, занимающая 12 место в турнирной таблице с 45 очками после 37 туров, испытывает трудности в последних матчах. Они не смогли победить в восьми последних играх и потерпели поражение 0:1 от Фрозиноне в последнем матче. Лучший бомбардир команды Андреа Кольпани забил 9 голов в 39 матчах. В последних 5 играх Монца забила 5 голов и пропустила 8.

Обоснование прогноза

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, ожидается напряженный матч. Ювентус показывает лучшие результаты, однако Монца может сыграть агрессивно, стремясь изменить свою ситуацию. Вероятно, обе команды забьют, учитывая статистику их последних матчей.

На основе анализа предлагается прогнозировать «Обе забьют» в этом матче.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Да» за коэффициент 5.5

Коэффициенты:

П1 – 1,36

Х – 5,5

П2 – 8,4

Где смотреть матч Ювентус – Монца

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