Николай Оганезов: «Доля нелегального сегмента БК растет. Можно открыть интернет и получить кучу ссылок на нелегалов, которые не блокируются»

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Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал данные «РБ» о том, что доля легального букмекерского рынка в России выросла до 80,9%.

«Я думаю, доля нелегального сегмента растет. Это очевидно: можно открыть интернет и сразу получить кучу ссылок на нелегальных операторов, которые не блокируются.

Также много предложений по расчетам с нелегальными букмекерами. Буквально неделю назад нелегальных операторов «прижали», рынок сразу почувствовал: была большая просадка по возможности переводов денег в пользу нелегального сегмента.

До этого, можно сказать, все динамично росло», – сказал Оганезов.

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