Бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита финала Лиги Европы

22 мая состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Аталанта» и «Байер». Встреча пройдет на стадионе «Авива» в Дублине и начнется в 22:00 мск.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, фаворитом финала будет немецкий клуб. На итоговый успех леверкузенцев, не проигравших ни одного матча (42 победы и 9 ничьих) в сезоне, предлагают коэффициент 1.43. Победа команды Хаби Алонсо в основное время идет за 1.82.

Поставить на триумф «Аталанты» можно за 3.10. Победа бергамасков в основное время идет за 4.80. Солидный кэф 2.10 дают на непроигрыш итальянской команды в первые 90 минут, а вероятность ничейного результата оценивается в 3.80.

Шансы увидеть более двух голов в финале ЛЕ эксперты оценивают кэфом 1.90, на ТМ 2.5 дают 2.00.

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В линии БЕТСИТИ представлено множество других исходов на финал Лиги Европы, включая ставки на индивидуальные показатели игроков.

На гол лучшего бомбардира «Аталанты» в Лиге Европы Джанлуки Скамакки можно поставить за 2.95. На мячи лучших снайперов турнира в составе «Байера» Виктора Бонифасе и Патрика Шика предлагают 2.25 и 2.73 соответственно.

Вероятность того, что забитым мячом отметится российский хавбек бергамасков Алексей Миранчук, оценивается в 6.00.

Большинство игроков БЕТСИТИ согласно с котировками букмекеров на исход финала.

60% бетторов поставили на «Байер», 25% отдали предпочтение «Аталанте», 15% игроков считают, что основное время встречи завершится вничью.

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