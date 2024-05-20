Держатели Кошелька ЦУПИС получили доступ к расширенной финансовой аналитике

Держатели Кошелька ЦУПИС с этого дня могут воспользоваться расширенной финансовой аналитикой.

«Новые возможности Кошелька позволяют отследить с помощью диаграмм самые популярные категории трат, проанализировать сумму расходов и пополнений, в том числе в отношении букмекеров, и узнать детали по платежу.

В Кошельке ЦУПИС хранится полная информация о пополнениях и выводах по всем легальным букмекерам, выполненных всеми платежными методами (банковскими картами, СБП, Sber Pay, электронными кошельками и др.).

Подробная информация о транзакциях доступна в мобильном приложении или личном кабинете в веб-версии Кошелька ЦУПИС. Для того чтобы ознакомиться с аналитикой бюджета, необходимо перейти во вкладку «История», – сообщили в ЕЦУПИС.

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